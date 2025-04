Contrôlé au volant malgré l'annulation de son permis, sans assurance et positif à l'alcool

Mercredi dernier, à 17h00, sur la RD 982, commune de Digoin (71), les militaires de la brigade motorisée de Paray-le-Monial ont contrôlé le conducteur d'une AUDI 80TD dont le conducteur est contrôlé positif à l'alcool. Ce dernier circule malgré l'annulation de son permis de conduire et sans assurance. Il est originaire du département de Saône et Loire. Le véhicule a été placé en fourrière administrative, et l'automobiliste sera convoqué devant la justice.