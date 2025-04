JUDO CLUB CHALONNAIS Ribambelle de qualifiés aux championnats de France !

Après un samedi fructueux, avec 2 qualifiés pour le championnat Seniors 2ème Division et 3 pour le France Espoirs, dimanche fût une nouvelle belle journée pour les judokas du Judo Club Chalonnais.

En effet, c’est de nouveau dans l’antre du pôle sportif de Besançon, que les Championnat BFC Cadets 2ème Division et Seniors 3ème Division ont eu lieu pour une possible qualification au championnat de France.

Le matin, les plus jeunes ont pris possession du Dojo, et ce sont 2 filles et 4 garçons qui ont dû batailler ferme dans des catégories bien denses.

Aliya CHAOUKI n’a pas réussi à se frayer une place dans le tableau final alors qu’Adèle SIMON sortait de poules avant de perde en 1/2 finale d’un petit yuko mais remportait la médaille de bronze de la catégorie des -57kg.

Grosse compétition de Louis REBILLET GIBASSIER qui s’est donné à fond sur chacun ses combats et dont le mental a su faire la différence pour aller chercher le Bronze chez les -55kg.

Quentin ROUX (-81kg) en bronze la veille , est revenu pour goûter le niveau sur un championnat plus relevé. Malheureusement, l’issue fût différente, et malgré une belle combativité Quentin ne parvenait pas à sortir de la phase de poules. Dans la même catégorie, Thomas PORTRAT fut plus expéditif sur la première partie de la compétition et laissant filer sa 1/2 finale il s’imposait sur le gong pour la médaille de bronze.

Matthieu BERBIGET s’est également employé pour se frayer une place dans la catégorie très dense des -73kg, il trébuche au pied du podium mais glane tout de même sa qualification au France 2D.

L’après midi de dimanche laissait place au championnat Seniors 3ème division.

Fin de compétition prématurée pour Maryne LEFEBVRE(-57), Olivier CHARVILLAT (-66) Amory FEVRE (-73) ET Allan CHEVILLARD(-90).

Maxime PIELUCHA MELEY (-73) passait quand à lui par la phase de repêchage mais pas encore suffisant pour aller chercher le podium tout comme Aymen AIT ALE HIANE (-81) qui malgré un beau judo explosif se fait stopper en finale de repêchage, le laissant à la 7ème place.

Stéphane BASSET fait un beau parcours, et sans une petit faute d’inattention aurait pu prétendre à mieux, il se contente du bronze en -90kg. Catégorie où Maël HERBAUX termine Vice Champion, avec une finale qu’il laisse filer en n’ayant pas su accélérer en fin de combat.

Enfin 2 filles ont fait le Job et sont allé chercher à « l’arrache »leur qualification, avec Maëva HUGUENIN (-63) et Laura PERONET (-70) toutes 2 médaillés de Bronze.

Encore une belle moisson de médailles pour les poulains de Yann DU CLOSEL, qui vont devoir encore plus se préparer pour les prochaines échéances nationales, le 17 mai pour les cadets et 1er Juin pour les Seniors.