Législative partielle dans la 5ème circonscription de Saône-et-Loire : Retour sur la réunion publique «Agriculture et ruralité» avec Catherine Couturier à Moroges

L'ex-député LFI de la 1ère circonscription de la Creuse, Catherine Couturier, était invitée mercredi soir à Moroges pour une réunion publique. Plus de détails avec Info Chalon.

Mercredi 30 avril 2025, c'est dans le cadre de la législative partielle sur la 5ème circonscription de Saône-et-Loire que Fatima Kouriche, la candidate du Nouveau Front Populaire (NFP), liste soutenue par les Ecologistes (LE) et la France Insoumise (LFI), et Damien Saley, son suppléant, tenaient une réunion publique «Agriculture et ruralité» à la Salle des fêtes de Moroges.

Dans ce petit village de 595 âmes, niché au cœur des vignobles de la Côte chalonnaise, une cinquantaine de personnes sont venus entendre et parler des questions inhérentes au monde agricole et à la ruralité.

Catherine Couturier, député LFI de la 1ère circonscription de la Creuse de 2022 à 2024, avait fait fait le déplacement depuis ce département ô combien rural pour parler du manque de services publics dans les campagnes.

Vivien Bourgeon, agronome jurassien, a évoqué la question de l'autonomie alimentaire en France, de la difficulté pour nos agriculteurs de vivre dignement de leur métier et des propositions du NFP pour sauver notre agriculture.

Krystal et Valentin, tous deux syndiqués à la Confédération paysanne, ont parlé de leur vie au quotidien, de leur lutte pour préserver une agriculture de qualité et même du bonheur qu'ils trouvaient dans l'exercice de leur métier.

Notons la présence de Bernard Desbrieres, ancien sénateur socialiste de Saône-et-Loire (1982-1986), aujourd'hui retiré du PS, a été remarquée et appréciée par l'assistance.

Catherine Couturier a clôturé cette réunion en appelant les militants à aller chercher les voix «une à une et partout dans la (5ème) circonscription», et à mobiliser «celles et ceux qui pourraient avoir envie de s'abstenir» pour faire gagner Fatima Kouriche, qui défendra à l'Assemblée nationale «le programme de rupture» du Nouveau Front Populaire.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati