LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - Clément Mugnier (PS) saisit la justice après les propos du candidat Alexandre Hinger

La Fédération du Parti Socialiste de Saône-et-Loire dénonce avec la plus grande fermeté les propos ignobles tenus par Alexandre Hinger, candidat d’extrême droite à l’élection législative partielle dans la 5ᵉ circonscription de notre département.

Déclarer que la Caisse d’Allocations Familiales serait le « 6ᵉ pilier de l’Islam » ou encore une « grande mosquée » n’est pas une saillie provocatrice : c’est une attaque frontale contre nos institutions, contre les Français bénéficiaires de droits sociaux, et contre nos concitoyens de confession musulmane ou perçus comme tels. Ce discours est infect, indigne, et délibérément haineux. Il n’a rien à voir avec la politique : il relève d’un programme de division, d’humiliation et de rejet. Ces mots n’ont pas leur place dans une démocratie. Ils sont le symptôme d’une extrême droite décomplexée, qui tente d’imposer ses obsessions racistes dans le débat public en transformant la haine en projet politique.



Face à cela, nous saluons et soutenons pleinement la réaction ferme et digne de Clément Mugnier, candidat du Parti Socialiste, qui a eu le courage de saisir la justice au titre de l’article 40 du Code de procédure pénale. C’est cela, la République : une réponse de droit à l’indignité.



Ce n’est pas la première fois que M. Hinger dépasse les bornes. Ce candidat, soutenu par un groupuscule extrémiste, a déjà diffusé du matériel à connotation raciste, entraînant une enquête pour incitation à la haine raciale. Et lorsqu’un candidat républicain défend l’état de droit, il est insulté publiquement de façon abjecte par la même personne. Ce climat nauséabond, nous le combattons sans relâche.



Nous appelons toutes les forces politiques républicaines à sortir de l’ambiguïté. Il ne s’agit plus d’ignorer ou de relativiser. Il s’agit de choisir : ou bien on accepte que le racisme s’invite sur les bancs de l’Assemblée nationale, ou bien on se lève pour défendre l’idéal républicain. Le 25 avril dernier, un jeune homme a été poignardé à mort dans une mosquée pendant qu’il faisait le ménage. Il ne s’appelait pas “la République”, mais il en incarnait l’humanité. Nous n’oublions pas.



Contre l’extrême droite, contre la banalisation de la haine, nous nous battrons.

Avec Clément Mugnier, nous défendons une République de justice, d’égalité et de respect.

Franck CHARLIER - 1er Secrétaire Fédéral du Parti Socialiste de Saône et Loire