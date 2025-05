Billard Club Chalonnais - Retour sur la finale départementale aux 5 quilles

Ce week-end, au Creusot avait lieu la Finale Départementale aux 5 quilles où un seul de nos chalonnais était engagé.



La journée commence mal pour Eric SOLER qui enregistre 2 défaites d’affilée. La première contre le favori Emmanuel ADRIANI (BC Macon) 73 points contre 120 et la seconde plus surprenante contre Jean Pierre MACHURON (BC Le Creusot) 109 points contre 120. A ce stade de la compétition, la position dans laquelle se trouve notre Chalonnais est compliquée. Seul un miracle pourrait lui permettre d’ouvrir les portes de la Finale Régionale.

Après la pause déjeuner, Eric SOLER gagne facilement enfin son 1er match contre Daniel LAUCHER (BC Le Creusot) 120 points contre 37. Gagnant en confiance, notre Chalonnais gagne le suivant au prix d’un match très disputé contre Didier LALUC (BC Le Creusot) 120 points contre 104. Dès lors, il ne reste plus qu’une partie pour voir ses chances de qualification se réaliser. Le dernier match d’Eric SOLER n’est pas une partie de loisir car il doit affronter Joe IACONO (BC Le Creusot) le dernier vainqueur de la Finale Régionale aux 5 quilles. Toutefois, avec application et une concentration de tous les instants, notre Chalonnais gagne son 3ème match 120 points contre 87. Et là, au bout de cette journée, 5 joueurs enregistrent 3 victoires chacun. Par conséquent, pour les départager, seul la moyenne déterminera les qualifiés. Fin du suspense, Eric SOLER accède finalement à la 2nde place.



A l'issue de cette journée, seul Eric SOLER se qualifie pour la Finale Régionale aux 5 quilles.

Pendant ce temps, à Chalon/saône, l’équipe constituée de débutants rencontrait celle de Macon composée de joueurs d’expérience lors de la dernière rencontre inter-clubs. Dès lors, le résultat est sans appel. Nos Chalonnais gagnent 5 matchs, font 1 nul mais concèdent 12 défaites.