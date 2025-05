Les Hirondelles célèbrent 10 ans de bienveillance à Chalon-sur-Saône

Jeudi dernier, la Résidence Seniors Services Les Hirondelles, située à Chalon-sur-Saône, a fêté son 10ᵉanniversaire dans une ambiance festive et conviviale.

Installée dans un ancien garage automobile entièrement réhabilité, la résidence a su, au fil des années, se transformer en un véritable havre de paix pour ses résidents. Les lieux, composés de petits appartements confortables et personnalisés, permettent à chacun de vivre de manière autonome tout en bénéficiant d’un environnement sécurisant et chaleureux.

À l'origine de cette belle aventure humaine, deux fondateurs : Monsieur Martin et Marina Doudet. Aujourd’hui, Marina Doudet dirige seule l’établissement, épaulée par une équipe dévouée et attentive qui veille chaque jour au bien-être et à l’épanouissement des résidents.

Pour célébrer cet anniversaire marquant, plus de 130 invités — résidents, familles et amis — se sont retrouvés pour partager une journée placée sous le signe de la fête. Animations musicales, danse et un repas gastronomique préparé par le chef de la résidence ont rythmé cette journée mémorable.

Cet événement a été l’occasion de rappeler les valeurs qui font le succès des Hirondelles : un esprit familial, une atmosphère bienveillante et une qualité de vie adaptée aux besoins de chacun. Une belle page d’histoire qui ne demande qu’à se poursuivre.

https://www.residence-services-les-hirondelles-chalonsursaone-71.fr/