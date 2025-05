MUSIQUE  - L’ensemble à plectres chalonnais Mandol’in Echo fête ses dix ans le 17 mai au Clos Bourguignon

Avec notamment au programme un concert au Clos Bourguignon à partir de 17h 30 sur le thème de l’opéra.



Au début des années deux mille dix, quelques mandolinistes et guitaristes avaient pour habitude de se retrouver pour vivre leur passion, à leur manière. Lorsqu’un jour une des musiciennes, Josiane Blavier, mandoliniste expérimentée, a eu l’idée de motiver le petit groupe par la création d’un ensemble à plectres traditionnel, composé d’instruments à cordes pincées, à savoir mandolines, mandoles, guitares et basse. Et c’est ainsi que Mandol’in Echo a vu le jour le 20 juin 2014 et a rapidement trouvé sa place dans le paysage musical de la région, en participant à de nombreux concerts et animations, tant à Chalon, qu’hors du département, voire au-delà des frontières. Le dernier exemple en date étant une seconde participation au festival Italiart de Dijon en mars dernier, où il était le seul groupe musical amateur.

Deux invités d’honneur…

Et pour que la fête soit belle Josiane Blavier et ses amis ont décidé d’inviter autour du gâteau d’anniversaire deux orchestres, dont la renommée a largement dépassé les limites de leur région : la Mandolinata de Genève et la Jeunesse Mandoliniste d’Hagondange. Les musiciens suisses ne sont pas des inconnus sur les bords de Saône. En juin 2018 ils avaient en effet conquis le public chalonnais, en donnant une brillante prestation au Studio 70. Créée en 1893, la Mandolinata de Genève est formée d’une vingtaine de musiciens et regroupe tous les instruments de la famille de la mandoline, complétée par des guitares, mandoloncelle et contrebasse.

De son côté, c’est en 1935 qu’est née la Jeunesse Mandoliniste d’Hagondange. L’ensemble lorrain est constitué d’une trentaine d’interprètes, répartis entre les cinq pupitres de l’orchestre à plectre : mandolines 1 et 2, mandoles, guitare et contrebasse. Si l’on en croît Joffrey Kaminski, son président, en venant pour la première fois à Chalon, la Jeunesse Mandoliniste d’Hagondange entend faire partager aux spectateurs son bonheur de vivre et de jouer ensemble.

L’opéra à l’honneur…

Pour ce dixième anniversaire, Julia Zimina, François Brochet et Rafael Hernandez-Duarte, qui assurent la direction respectivement de la Mandolinata de Genève, de la Jeunesse Mandoliniste d’Hagondange et de Mandol’in Echo, ont décidé, d’un commun accord, de faire la part belle à l’opéra. Avec au programme une pléiade de stars : Giuseppe Verdi, Vincenzo Bellini, Giacomo Puccini, Wolfgang Amadeus Mozart, Gioachino Rossini… Et des airs immortels : La Traviata, La Norma, Rigoletto, Madame Butterfly, Nabucco, Mon cœur soupire, Guillaume Tell, Le trouvère…



Un rendez-vous unique à ne pas manquer non seulement par tous ceux qui aiment les orchestres à plectres mais aussi par tous les mélomanes dignes de ce nom. La salle sera ouverte au public à 17 heures. L’entrée sera de 12 € mais seulement de 8 € si vous êtes adhérent à la Confédération Musicale de France ou à l’Union des Sociétés Musicales et Chorales de Chalon. Les enfants de moins de 12ans bénéficieront de la gratuité. On peut d’ores et déjà réserver sa place au 06.87.29.27.14 ou à l’adresse mail suivante : [email protected] .

Gabriel-Henri THEULOT