AVIS DE DECES - Madame Gisèle PERRUSSON née DUBUIS

CHALON-SUR-SAÔNE - LUX



Jean, son époux ;

Nathalie et Franck,

ses enfants ;

David et Manon,

Yannis et Stefan,

ses petits-enfants ;

ses frère et soeurs ;

beaux-frères et belles-soeurs,

vous font part du décès de



Madame Gisèle PERRUSSON

née DUBUIS

survenu dans sa 77e année.

Un hommage lui sera rendu mercredi 7 mai, à 13 h 15,

en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Gisèle repose au Centre Funéraire 115 Avenue Boucicaut à Chalon-sur-Saône.

Ni fleurs, ni plaques.

La famille remercie toutes les personnes qui prendront part à sa peine.

Une pensée pour, son fils,

Jean-Christophe

décédé en décembre 2015.