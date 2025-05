Bravo aux incontournables Georges et Raymond ... les vétérans des supporters de l'ASMM

Ce week-end a été marqué par un moment fort : le coup d’envoi contre Palinges a été donné par deux anciens du club, Raymond Pillot (à gauche) et Georges Michelot (à droite). Mis à l’honneur ce dimanche, les deux plus fidèles et plus anciens supporters, âgés respectivement de 92 et 88 ans, ont été salués chaleureusement par des salves d'applaudissements. Un grand bravo à ces deux hommes présents à chacun des matchs de l'ASMM, quelque soit le temps.