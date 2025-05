Des chiens, des sourires et de la solidarité pour les animaux du refuge SPA : une Marche réussie ce dimanche à Chalon !

Ce dimanche 4 mai, malgré l’annonce d’une météo pluvieuse, plus de 200 personnes ont fait fi de ces prédictions pour se réunir au lac des Prés Saint-Jean. Objectif : allier promenade conviviale et soutien aux animaux du refuge Ernest L’Henry de Châtenoy-le-Royal. Seuls, en duo, en famille, avec ou sans compagnon à quatre pattes, tous les participants ont répondu présents avec le sourire… et leur générosité.

À raison de 2 € par tour de lac, l’événement a permis de collecter plus de 500 €, entièrement reversés au refuge. Une somme précieuse pour contribuer aux soins prodigués chaque jour aux chiens et chats en attente d’un nouveau foyer.

Une mobilisation conjointe réussie

La réussite de cette 3ᵉ Marche solidaire repose aussi sur la belle collaboration entre les bénévoles de PCAV et ceux du refuge Ernest L’Henry.

L’association Pour Chalon Avec Vous tient à remercier les services de la Ville de Chalon pour leur soutien logistique, sans lequel l’événement n’aurait pu se dérouler dans d’aussi bonnes conditions.

Des chiens heureux…

Parmi les plus heureux de cette journée, les 17 chiens du refuge, venus participer à la promenade, arborant chacun un foulard coloré pour l’occasion. Un goût de liberté tellement appréciée, explique Lorena Pouilland, bénévole et membre du bureau du refuge Ernest L’Henry : « Ça leur a fait énormément de bien. Certains ont découvert de nouveaux copains, d’autres ont profité de la baignade. Il y en a même qui ont gagné en assurance tout au long de la marche. On a vraiment eu beaucoup de plaisir à les voir si heureux. Beaucoup se sont endormis dans la voiture sur le chemin du retour. »

Chalon, ville solidaire

Une fois encore, Chalon a montré un bel élan de solidarité. Alain Rousselot Pailley (président de PCAV), Bernard Gauthier (vice-président) et Didier de Carli (trésorier) saluent l’engagement de tous les participants et bénévoles, et adressent un immense merci aux Chalonnais et Grands-Chalonnais, venus marcher pour la bonne cause.

Un pas après l’autre, ils ont illustré à merveille la signification du mot bienfaisance.

Par nathalie DUNAND

[email protected]

Plus de photos ci-dessous (certaines transmises par le refuge Ernest L’Henry pour publication).

Refuge Ernest L’Henry – SPA DE LA RÉGION CHALONNAISE

Rue des Rotondes – 71880 Chatenoy-le-Royal

Tél.: 03 85 87 90 01

Fourrière – Pension – Refuge

Ouvert du lundi au samedi de 14 h à 17 h 30

Fermeture dimanche et jours fériés