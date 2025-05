Le Musée départemental d’art moderne de Vézelay s’associe au Musée national Picasso-Paris

À quelques pas de la basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay, l’un des hauts lieux touristiques de Bourgogne Franche-Comté, le musée Zervos entame une nouvelle étape de son histoire. Désormais baptisé Musée départemental d’art moderne – Collection Zervos (MDAM), il affirme son ambition de devenir un acteur muséal incontournable, à la croisée des grandes figures de l’art moderne.

Cette renaissance s’inscrit dans un partenariat pluriannuel inédit avec le Musée national Picasso-Paris (MnPP). À travers cette coopération d’ampleur, le MnPP s’engage à soutenir et accompagner le développement du MDAM sur plusieurs axes stratégiques : valorisation des collections, accompagnement d’expositions, transfert de compétences, communication et recherche de financements.

Une coopération muséale inédite en France

Ce partenariat d’une durée de trois ans dépasse le cadre traditionnel des prêts d’œuvres. Il repose sur une dynamique de mentorat scientifique et culturel, alliant expertise, partage d’expérience, et co-construction de projets. Une première en France, qui concrétise une volonté partagée de repenser les relations entre les institutions parisiennes de référence et les territoires régionaux.

« Le MDAM va être un peu mentoré », explique Isabelle Froment-Meurice, vice-présidente du Département de l’Yonne en charge de la culture. « L’objectif est de faire monter le musée en gamme, pour en faire une destination incontournable à Vézelay. »

Le MDAM bénéficiera ainsi :

− d’un accompagnement scientifique pour la gestion et la valorisation de ses collections ;



− de l’expertise du MnPP dans la conception de trois expositions temporaires, organisées sur trois ans ;



− de formations professionnelles et d’un transfert de compétences pour ses équipes ;



− d’un soutien en communication et dans la recherche de financements.



« Vézelay, lieu choisi de villégiature de personnalités très proches de Picasso – le critique d’art Christian Zervos, les écrivains Georges Bataille et Michel Leiris, le graveur Piero Crommelynck – est un véritable lieu de mémoire de l’art moderne des années 1920/1930. Nos liens d’amitié avec le musée Zervos sont anciens. Nous sommes fiers aujourd’hui de l’accompagner dans ses missions culturelles et patrimoniales, à travers un partenariat inédit. Il s’agit là d’une traduction concrète et innovante de la politique territoriale de la ministre de la Culture. »

Cécile Debray, Présidente du musée national Picasso-Paris

Un musée au cœur du renouveau culturel de l’Yonne

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre du Schéma départemental pour la culture 2021-2027 du Département de l’Yonne, qui place la culture au cœur de son projet territorial. Avec cette initiative, le Département entend révéler une collection exceptionnelle trop longtemps méconnue, réunissant des œuvres majeures de Picasso, Kandinsky, Miró, et bien d’autres figures majeures de l’avant-garde du XXe siècle.

Nouvelle identité et nouveau souffle

La transformation du musée passe aussi par la mise en ligne de son nouveau site internet, dès avril 2025 :www.mdam-zervos.fr, facilitant la réservation de billets et rendant accessible à un plus large public une offre culturelle jusqu’alors discrète.

Installé dans la Maison historique de Romain Rolland, le musée abrite la collection Zervos, léguée à la ville en 1970. Celle-ci rassemble peintures, œuvres sur papier et céramiques de Picasso, témoins d’une amitié et d’une collaboration qui ont profondément marqué l’histoire de l’art moderne.