Belle mobilisation de la jeunesse chalonnaise autour d'EducapCity

Le RALLYE CITOYEN ÉDUCAPCITY 2025, dont les 3 piliers sont l'éducation à la citoyenneté, la promotion du vivre ensemble en paix et la culture de l'engagement, est organisé en local par le Conseil des jeunes de la Ville de Chalon-sur-Saône chappeauté par le service Démocratie Mocale.

Ensemble ils sont parvenus à fédérer plus de trente points de passage !

Une centaine de personnes était mobilisée pour encadrer les 300 enfants qui feront bientôt un pas de plus sur le chemin de la citoyenneté. Ce programme d’éducation par le sport, placé sous le haut patronage des ministères de l’Intérieur, de la Jeunesse et des Sports, et de l’Éducation nationale, permet aux enfants, âgés de 8 à 13 ans, d’aller à la rencontre, dans le cadre d’un grand rallye à travers leur ville, des acteurs (institutions, associations, entreprises…) qui l’animent quotidiennement et de découvrir son histoire.

L'honneur du lancement de l'édition 2025 est revenu à Bruno Legourd, maire-adjoint de Chalon sur Saône, accompagné de nombreux élus de la ville de Chalon sur Saône. Les enfants avaient jusqu'à 15h pour boucler le rallye.

Plus d'infos plus tard sur info-chalon.com