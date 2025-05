La jeune équipe féminine de Saint Rémy toute en beauté avec de nouveaux maillots.

Une remise officielle, organisée par le club de foot et son président Jean-François Goujon, a eu lieu en présence des sponsors qui ont financé les maillots.

Le président a chaleureusement remercié les sponsors. Parmi les sponsors, la mairie de Saint-Rémy qui attribue une subvention au club, avec la présence de Florence Plissonnier accompagnée d’Alain Mère, de Didier Picard et de Jérôme Vincent, la Boulangerie « La Fabrique » avec Matthias Grandvaux et Romain Desthieux, l’Institut « Analia Beauté » représenté par Hanan Maingot, « La Compagnie des déboucheurs » (Davy Cunha n’était pas présent).

Jean-François Goujon, s’adressant au sponsors et personnes présentes, a précisé : « Notre équipe féminine, composée d’une vingtaine de joueuses de 14 à 42 ans entraînée par Marion Haussemont, a été créée pendant la saison. Elle ne joue donc qu’en matchs amicaux et en équipe de huit. Ce sera différent la saison prochaine. Nous n’avions plus d’équipe féminine depuis les années 2000. C’est un plaisir de les accueillir. C’est aussi une obligation, pour être labellisé. »

Elles ont joué à Hurigny le 4 mai et le match retour aura lieu le 18 mai, sur le beau stade de Saint-Rémy.

La soirée s’est terminée autour d’un pot de l’amitié offert par « La Fabrique ».

C.Cléaux