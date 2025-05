Saint-Vincent Tournante 2026 - Top départ pour la billetterie de la grande fête viticole des Maranges

L’événement emblématique de la Bourgogne viticole, la Saint-Vincent Tournante, posera ses valises en 2026 dans les villages de Maranges, à l’extrême sud de la Côte de Beaune. Véritable institution œnologique, cette manifestation rassemblera amateurs de vin, familles et curieux autour des trésors du terroir bourguignon.

La billetterie est désormais officiellement ouverte, marquant le coup d’envoi d’une mobilisation festive.



Deux kits de dégustation pour une expérience sur mesure

Le kit adulte – 20 € en prévente (25 € sur place)

Un verre officiel et son porte-verre

8 tickets de dégustation

Un plan des villages

Le programme des festivités

Le kit enfant – 6 €

Un ecocup et un tote-bag

2 tickets boisson + 1 ticket collation

Un livret chasse au trésor

Une pochette de crayons

L’accès aux manèges

Réservation en ligne



Un événement accessible à tous

Il est important de noter que l’accès à la Saint-Vincent Tournante 2026 est gratuit pour les visiteurs ne souhaitant pas participer aux dégustations. Les animations, les décorations des villages et l’ambiance festive restent ouvertes à tous, avec ou sans kit.



Une offre touristique étoffée

Que l’on vienne en couple, entre amis ou en famille, les offices de tourisme de Beaune et de Chalon-sur-Saône proposent de nombreuses options d’hébergement : hôtels, gîtes, chambres d’hôtes… De Santenay à Beaune, en passant par la Côte Chalonnaise, les visiteurs pourront découvrir ou redécouvrir la richesse de la Bourgogne viticole.

Pour préparer votre venue et réserver vos nuitées

Office de Tourisme Beaune & Pays Beaunois : www.beaune-tourisme.fr

Office de Tourisme et des Congrès de Chalon-sur-Saône : www.achalon.com

Un avant-goût réussi : l’édition 2025

À Pâques 2025, Maranges a déjà vibré au rythme de la fête avec une édition préliminaire réussie rassemblant près de 4 000 visiteurs. Dégustations, randonnées et animations ont su enthousiasmer un public nombreux. Cet engouement est un excellent présage pour l’édition 2026, qui promet d’être inoubliable.



Devenez acteur de l'événement

Les organisateurs lancent un appel à :

Bénévoles : pour renforcer les équipes locales

Partenaires : pour soutenir financièrement ou matériellement l’événement

La Saint-Vincent Tournante 2026 s’annonce déjà comme un moment fort du calendrier œnotouristique français. Entre tradition, terroir et convivialité, Maranges est prêt à écrire une nouvelle page de cette célébration viticole ancestrale.