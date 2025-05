Adrien Darphin, une nouvelle ceinture noire au JCSM !

C’est à l’âge de six ans qu’Adrien a foulé pour la première fois les tatamis de Saint-Marcel. Discret mais toujours motivé, il n’a cessé de progresser au fil des années jusqu’à atteindre la ceinture marron.

Une pause d’un an, due à ses études supérieures, l’a éloigné temporairement du dojo, mais c’est avec une détermination renouvelée qu’il a repris l’entraînement en septembre 2023, bien décidé à acquérir la ceinture noire.

Étudiant à l’IUT de Chalon-sur-Saône, Adrien parvient à concilier ses études et la pratique régulière du judo.

Sa rigueur et sa passion l’ont conduit à valider avec succès les quatre unités de valeur (UV) nécessaires à l’obtention du grade : le « Nage no kata », véritable démonstration codifiée de techniques de projection, une épreuve technique incluant projections, immobilisations et défenses, une participation à l’organisation d’une compétition en tant qu’arbitre, et enfin, la réalisation de performances en combat.

C’est lors de cette dernière épreuve qu’Adrien a brillé, enchaînant cinq victoires consécutives en une seule journée de compétition.

Une performance saluée par ses enseignants et ses camarades de club.

Sa ceinture noire lui a été remise officiellement par ses professeurs, Martine Guéry et Mathieu Gouth, en présence de l’ensemble du club, marquant un moment fort pour le JCSM.

Un bel exemple de persévérance et de passion qui inspire toute la génération montante de judokas à Saint-Marcel.



Amandine Cerrone.