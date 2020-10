Une pièce de théâtre au Palace, c’est à Cuisery !

Dimanche 25 octobre à 16 h : c’est reparti ! Le Palace rouvre ses portes pour la saison culturelle 2020 avec la comédie « Grasse Matinée » de René de Obaldia, mise en scène et jouée par la Compagnie dijonnaise « Tête de Mule ». Une comédie à ne pas manquer !

Infochalon vous l’avait annoncé en septembre dernier ici, le village de Cuisery a décidé de booster la programmation culturelle au Palace. Des tarifs intéressants, de la qualité et tout cela à seulement 35 min de Chalon.

La saison du Palace démarre sa programmation avec une valeur sûre, la comédie « Grasse matinée » jouée presque 1 000 fois depuis sa création en 1990. Quand deux voisines de cercueil dialoguent…

Une comédie incisive et drôle

« Vita mutatur non tollitur » nous enseigne la liturgie : la vie change, mais ne disparaît pas.

L’illustration nous en est donnée par Artémise et Babeth, deux voisines de cercueil qui devisent familièrement entre elles. Le cimetière où reposent nos deux femmes est situé le long d’une ligne de chemin de fer et elles évaluent le temps en fonction du rythme des trains qui passent…

Leur dialogue s’avère extrêmement vif. Évocation tour à tour nostalgique et drôle de l’existence passée, avec l’évidence tragique que l’on ne peut plus revenir en arrière.

Mais aussi questions angoissantes sur leur état présent, ce séjour dans les ténèbres, avec les préparatifs du Jugement dernier qui traînent en longueur…

Avec, de la compagnie Tête de Mule :

Artémise de Brincourt : Jean Jacques Michelet ; Babeth Daudet : Frank Sixdenier ; Musique : Patryk Lory ; Mise en scène : Frank Sixdenier ; Costumes : Sylvie Chatelin.



Attention places limitées ! N’hésitez pas à diffuser autour de vous…

Tarifs : 12 € et 8 €

Dimanche 25 octobre à 16 h

Salle de spectacle Le Palace, place de la Mairie, Cuisery

Infos et Réservation : Mairie de Cuisery : 03 85 40 11 76

Compagnie La Tête de mule : http://www.la-tete-de-mule.fr/?page_id=100