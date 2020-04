Une famille recherche des voisins sympas pour un projet de vie sympa !! Avis aux amateurs !

C'est un terrain à quelques minutes de Chalon sur Saône qui est ciblé pour le projet.

Recherche voisins ! Nous sommes une famille avec 1 enfant de 3 ans , nous souhaiterions acheter un terrain de presque 3ha à 10 min de Chalon (sud) dont 7000m2 constructible ( il y a déjà une maison de plein pied à retaper). Nous aimerions partager ce terrain avec 2 ou 3 foyers qui souhaitent faire construire ( une maison en bois pour notre part ) . Nous souhaiterions partager un jardin, des outils, des poules, un futur gîte ... par la suite un lieu culturel et autres projets à mettre en place selon les envies de chacun ... En résumé, nous cherchons des voisins sympas, respectueux de la nature et des humains qui ont envie de partager. Pour plus d’infos, n’hésitez pas à nous contacter . [email protected] Ou 0610166684