Sébastien MARTIN réélu Président du Syndicat mixte du Chalonnais à l’unanimité

Établissement public composé de toutes les intercommunalités du Chalonnais (Grand Chalon, communautés de communes Saône Doubs Bresse, Sud Côte Chalonnaise, Saône et Grosne), l’élection du Président et des Vice-Présidents du Syndicat mixte s’est déroulée il y a quelques jours.

Une élection qui a vu Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, être réélu à l’unanimité en tant que Président du Syndicat mixte du Chalonnais.

« Un président qui a su et qui sait faire preuve d’humilité, d’écoute et d’efficacité pour réussir le cocktail parfois difficile entre urbain et rural », voilà comment Jean-Claude BECOUSSE, Président de la communauté de communes Entre Saône et Grosne a proposé la candidature de Sébastien Martin.

Après avoir remercié les délégués pour cette grande marque de confiance, Sébastien Martin a tracé les grandes lignes du mandat à venir, en matière d’urbanisme, de travail partenarial entre les offices de tourisme et de politiques contractuelles avec l’Europe, L’Etat et la Région « pour maximiser les financements pour nos projets ».

Et puis, sur le volet agricole Sébastien MARTIN a insisté sur l’intérêt de « co-construire une vraie stratégie permettant une alimentation locale, saine et de qualité », dans la continuité de l’étude menée sur l’approvisionnement local de la restauration collective.

Il a rappelé que la force des élus du Chalonnais est d’avoir su faire du Syndicat mixte un lieu d’échanges et de débat pour travailler ensemble, dans le respect des spécificités de chacun.

Comme en 2014, 5 Vice-Présidents ont également été élus, pour assurer l’équilibre territorial de cet espace rassemblant 137 communes pour plus de 150 000 habitants :

M. Daniel LERICHE, M. Jean-Claude BECOUSSE, Mme Brigitte BEAL, M. Antonio PASCUAL et M. Jean-François BORDET.

« Des fonctions qui ne donneront pas lieu aux versements d’indemnités, tout comme lors du précédent mandat », comme l’a rappelé le Président MARTIN.