FONTAINES : Un Forum des associations pour relancer la vie associative

Un moment important pour les associations présentes au forum de Fontaines

Le forum de la vie associative et sportive s’est tenu samedi 29 Août 2020 à la salle Saint Hilaire. Toutes les mesures sanitaires pour un bon déroulement de cette manifestation ont été prises. Nelly Meunier-Chanut – Maire de la commune, Philippe Gelin conseiller délégué à la vie associative, les adjoints et les conseillers municipaux ont rendu visite aux associations.

Toutes les associations ont la même préoccupation, à savoir comment et quand pouvoir reprendre leurs activités dans les meilleurs conditions. Elles sont conscientes qu’il faudra appliquer les mesures prises par les autorités en cette période de Covid19

Groupe de Recherches et d’Études Fontenoises (G.R.E.F.) a Jean-François Gervais pour président et compte une vingtaine d’adhérents et adhérentes. L’activité est surtout basée vers la recherche sur le patrimoine de la commune, sur l’archéologie, sur la Mémoire de Fontaines (un travail est actuellement en cours sur le ̏ Patois fontenois˝).

S.J Les amis de l'église Saint-Just de Fontaines sont le lien entre la Fondation du patrimoine et la Mairie de Fontaines. Ils organisent diverses manifestations pour recueillir des fonds entièrement reversés à la fondation qui ensuite finance la restauration de monuments. Cette association compte 70 membres dont certains font partie du G.R.E.F. le président est Laurent Demouron.

UDSP Union départementale des sapeurs pompier Centre de secours de Fontaines. C’est une section de sapeurs propre à la commune de Fontaines ce qui ne le empêchent pas d’intervenir en renfort à d’autres brigades. Le corps des sapeurs est sous le commandement de l’Adjudant-chef Gauthey et a un effectif de 12 sapeurs et 10 jeunes.

Foyer rural propose diverses activités comme la danse, la randonnée, les activités créatives…Les renseignements et inscriptions se feront les mercredi 9 septembre de 17h à 19h et samedi 12 septembre de 10h à 12h à la salle Protheau dans la cour de la mairie.La reprise des cours est prévue la semaine du lundi 14 septembre 2020.

Présidente : Barbara Gaillard

Association Convi’danse est comme son nom le laisse pressentir tournée vers la danse de salon, le tango, la valse, le rock’n’roll, la danse sous un peu toutes ses formes. Les cours sont dispensés par un professeur diplômé. Les inscriptions se feront les 3, 10 et 17 septembre de 18h30 à 20h30 salle de la mairie à Fontaines.

Toutes les mesures de précaution seront prises pour ces activités où il est difficile de tenir la distanciation.

Présidente de Convi’danse : Noëlle Jeunet

Fontaines Echanges est l’association fontenoise dans le cadre du jumelage de la commune de Fontaines avec la commune de Paciano en Italie et cela depuis 1996. Sa présidente Marie-Christine Agacinski lance un appel aux jeunes pour venir les rejoindre. Un projet est en cours : celui d’organiser les 25 ans de jumelage.

Le BCFR club de basket peut satisfaire tous les âges des Baby Basket né en 2014-2016 en passant par les mini poussins (es) nés en 2012-2013, les poussins (es) nés en 2010–2011, les benjamins (es) nés en 2008–2009, les minimes nés en 2006-2007 et les loisirs adultes à partir de 2008. Pour tous renseignements contacter le président Charly Boissard au 06 73 43 53 18 ou sur la page facebook du club.



La Claire Fontaine propose ses activités de gymnastique sportive féminine, de badminton, de tir à l’arc, de l’éveil global enfant et de la musique ; les inscriptions auront lieu les mercredi 9 et 16 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h, le samedi 12 septembre aux mêmes horaires.

Président: Jean François Péchabirer : 06.15.39.07.21



C.Cléaux