Le Var et les Alpes-Maritimes face à des inondations historiques

#VigilanceRouge#PluieInondation

Cumuls parfois équivalents à 2 à 3 mois de pluie en 24 à 48h sur le centre et l'est du #Var :

266mm/24h à Tanneron (et 302mm/48h)

226mm/24h à Entrecasteaux

Ces quantités sont tombées sur des sols saturés, entraînant d'importantes inondations. pic.twitter.com/h9ul452btQ