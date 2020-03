CORONAVIRUS - l'Italie va placer en quarantaine Milan, Venise et d'autres zones

La Lombardie mais aussi 11 provinces du Nord de l'Italie sont au coeur d'une mobilisation sans précédents dans l'histoire de l'Europe. 16 millions de personnes sont visées.

C'est une information qui a été divulguée par la presse italienne, qui fait état d'un projet de loi visant à placer en quarantaine une grande partie de l'Italie. C'est une mobilisation sans précédents contre le coronavirus qui est en train de se déployer en Italie, avec un certain nombre de mesures drastiques, et ce d'autant plus que le nombre de cas présentant les symptômes ne cesse de croître.