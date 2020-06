Ils battent à mort des moutons.. et se filment ! Ils expliquent leurs gestes par un "mauvais délire"

Cinq adolescents ont été interpellés et mis en examen par le juge des enfants, rapporte Ouest-France. Ces quatre garçons et une fille, originaires de Loire-Atlantique, dans le secteur de Guérande, sont soupçonnés de s'en être pris sauvagement à des animaux, en filmant la scène et en la diffusant sur les réseaux sociaux.