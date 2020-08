CORONAVIRUS - Le grand coup de bluff de Vladimir Poutine ?

Ce mardi matin, c'est très officiellement que la Russie a annoncé avoir développé son vaccin contre le coronavirus.

Alors que les chercheurs du monde entier planchent sur le coronavirus depuis plusieurs mois, la Russie a-t-elle marqué un coup ce mardi en annonçant officiellement avoir réussi à découvrir le Saint Graal du moment ? Un coup politique hors norme de Vladimir Poutine se profile, annonçant même avoir vacciné sa propre fille au passage. Reste qu'à l'heure de l'inquiétude d'une seconde vague et d'une paralysie de l'économie mondiale, cette découverte si elle devait être avérée pourrait être un coup d'éclat historique de la Russie. Reste que la prudence est la Mère de toutes les vertus, et ce d'autant plus dans des contextes géopolitiques hyper-tendus. Affaire à suivre donc...

L.G