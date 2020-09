CORONAVIRUS - Le plan blanc déclenché à Lyon, Saint-Étienne, Montpellier et dans l'Île-de-France

Les Hospices civils de Lyon (HCL) ont déclenché ce soir le plan blanc, en raison de l'augmentation du nombre de patients hospitalisés pour cause de Covid-19.



Le plan blanc va s’appliquer dans les 13 établissements des HCL situés sur l’agglomération lyonnaise. Plusieurs mesures exceptionnelles vont ainsi être mises en place, telles que l'installation de cellules de crise dans chaque groupement hospitalier, l'ouverture d'unités dédiées pour patients Covid, et l'extension des capacités d'accueil en réanimation.



La possibilité de différer ou déprogrammer certaines interventions non urgentes est également au programme, ainsi que le recours à des renforts extérieurs (intérim, étudiants, retraités).



Le plan blanc a également été activé dans les hôpitaux d'Île-de-France, à Montpellier et dans les établissements stéphanois.