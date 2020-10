TEMPETE ALEX - Des dégâts impressionnants et plusieurs personnes portées disparues

Dans l'arrière-pays niçois, le cours d'eau de la Vésubie inquiète. La crue de cette rivière est exceptionnelle. De 50 cm ce matin, le cours d'eau est passé à plus de 8 mètres à 16h30, avec une hausse de 4 mètres en seulement 45 minutes ! Le plan Orsec vient d’être activé. L'axe pluvieux va se maintenir toute la soirée.

Situation critique dans les #vallées des #AlpesMaritimes avec de nombreux cours d'eau en #crue et de très nombreuses routes coupées. Les pluies continuent dans ce secteur avec des cumuls exceptionnels à attendre d'ici la nuit prochaine. Photographies via Facebook - Riviera météo pic.twitter.com/Wi0CAp3QOB

ALERTE INFO - Arbres et bouts de maisons emportés à #SaintMartinVesubie dans les #AlpesMaritimes à cause de la crue due aux #orages et la #TempeteAlex. (habitants) #AlerteRouge#Tempetepic.twitter.com/fShJGlzjbD