Quelle circulation SNCF en Bourgogne-Franche comté ?

En raison d’une grève nationale interprofessionnelle, la circulation ferroviaire est toujours perturbée sur l’ensemble du réseau mais en amélioration 8 circulations TER sur 10 seront assurées mercredi sur la région.

Communiqué :



Pour la première fois depuis le début du mouvement, la barre des 500 trains en circulation est franchie pour notre Région !

Plus de 96% de l’offre TER sera assurée en trains, seule la liaison Nevers – Paray – Lyon restera assurée en totalité par cars de substitution.



PREVISIONS DE TRAFIC TGV EN BFC :