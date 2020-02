Au total, 360 tonnes de cigarettes et de tabac de contrebande saisies en Bourgogne

Communiqué de la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects

Bilan 2019 des saisies de tabac

par les services douaniers bourguignons

En 2019, la douane a saisi plus de 360 tonnes de tabacs et de cigarettes, soit une hausse de plus de 49% par rapport à 2018. Les douaniers ont ainsi assuré 110 916 missions consacrées à la lutte contre les trafics de tabac. Les saisies réalisées représentent l’équivalent de près de 18 millions de paquets de cigarettes qui ont été ainsi sortis des circuits clandestins.

Les services douaniers bourguignons ont pour leur part saisi près de 400 kg de tabac de contrebande au cours de l’année 2019, avec notamment quelques affaires marquantes :

• le 18 mars 2019 : 2 456 paquets de cigarettes russes saisis par la brigade des douanes de Dijon à la descente d’un Ouibus, soit 49,120 kg ; les deux infracteurs ont été condamnés à une peine de 6 mois de prison avec sursis et 18 000 € d’amende douanière.

• le 15 septembre 2019 : 25,715 kg de tabac à rouler saisis par la brigade des douanes de Chalon-sur-Saône à bord d’un véhicule de tourisme circulant sur une route départementale près de Champagnat (71) ;

• le 27 septembre 2019 : 47 cartouches de cigarettes saisies par la brigade des douanes d’Auxerre dans une valise chargée dans la soute à bagages d’un bus en provenance d’Espagne ;