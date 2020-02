Cancers pédiatriques dans le Haut-Jura: Point d’étape de l’enquête épidémiologique

L’Agence Régionale de Santé (ARS) Bourgogne-Franche-Comté a été informée en juillet 2019 d’un nombre élevé de cancers touchant des enfants au sein de la population résidant sur des communes du Haut-Jura. Sur la base de ce signalement, l’ARS a saisi Santé publique France pour engager une expertise épidémiologique et rechercher d’éventuels facteurs locaux explicatifs. Dans une démarche de transparence, les investigations autour des cancers pédiatriques du Haut-Jura font l’objet d’échanges réguliers avec les parents des enfants atteints de cancer et d’une information systématique des maires des communes concernées.

Point d’étape de l’enquête épidémiologique

L’enquête épidémiologique menée par l’équipe de Santé publique France en Bourgogne- Franche-Comté comprend plusieurs étapes indispensables: la définition d’un périmètre, l’élaboration d’un questionnaire dédié et spécifique, une analyse détaillée des réponses et des expositions environnementales, les résultats et les recommandations.

Le périmètre

Le périmètre de l’enquête tient compte de 3 paramètres : la période, la zone géographique et les diagnostics pris en compte dans l’étude. Il sert à définir les contours de l’enquête avant sa réalisation. Une fois fixé, il ne pourra plus évoluer pour l’investigation présente, c’est la raison pour laquelle une attention toute particulière est portée à l’étape de recensement exhaustif des cas.

« Pour établir le périmètre, il est indispensable de s’assurer que nous avons identifié l’ensemble des enfants malades. Pour cela, nous avons travaillé avec le Registre national des cancers de l’enfant (RNCE), le Centre Hospitalier Régional Universitaire (CHRU) de Besançon et les Hospices civils de Lyon. Nous avons également interrogé la direction générale de la santé du canton de Vaud et le Registre national suisse (ChCR) pour recenser d’éventuels enfants soignés en Suisse mais vivant dans le périmètre français et pour vérifier que le périmètre ne s’étend pas à la Suisse frontalière. » explique Olivier Retel, responsable de Santé publique France Bourgogne-Franche-Comté.

Ce travail préliminaire permet de définir le périmètre de l’enquête menée dans le Jura qui concerne :