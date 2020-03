CORONAVIRUS - Les Grands Jours de Bourgogne tout simplement annulés

Communiqué de presse

Compte-tenu de l’évolution rapide de la pandémie actuelle de Coronavirus en France et dans le monde, c’est avec beaucoup de regrets, mais conscient des enjeux de santé, que le Conseil d’Administration des Grands Jours de Bourgogne a pris la décision de suspendre la prochaine édition. Celle-ci devait avoir lieu du 9 au 13 mars, entre Chablis et Mercurey, réunissant près de 2 500 visiteurs et 1 050 vignerons et négociants.

Depuis une semaine, l’épidémie de Covid-19, qui touche désormais plus de 50 pays, est devenue pandémique et se répand rapidement. Les derniers éléments connus, ainsi que les échanges des organisateurs des Grands Jours de Bourgogne et du Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BIVB) avec les autorités concernées, ont permis de prendre une décision éclairée et responsable, même si elle est douloureuse.

Les inscriptions, closes depuis vendredi 18h, indiquent que près de 2 500 personnes avaient prévu de participer aux Grands Jours de Bourgogne, originaires de plus de 50 pays, dont plusieurs en zone à risque (Chine et Italie notamment, mais aussi France). Réunir autant de nationalités dans des espaces clos n’est plus possible au « stade 2 » de l’alerte sanitaire. Cela serait irresponsable.

« Nous ne sommes plus aujourd’hui en mesure d’offrir des conditions favorables de santé et de sécurité à nos visiteurs et exposants » explique Raphaël Dubois, Président de l’association des Grands Jours de Bourgogne. « C’est une décision que nous prenons le cœur lourd, car nous savons les conséquences que cela peut avoir pour le vignoble et les différents organisateurs des nombreuses manifestations, officielles et non officielles. Compte-tenu des agendas, très chargés pour la filière, nous allons étudier les possibilités de report. Nous vous tiendrons informés dès que la décision sera prise. »

D’autres évènements majeurs ont créé le précédent ce week-end, ProWein, en particulier, a été annulé samedi.