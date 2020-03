CORONAVIRUS - Une cinquantaine de patients transférés en dehors de la Bourgogne-Franche Comté

Les patients jusqu’alors hospitalisés dans les établissements de première et deuxième ligne du Doubs, du Territoire de Belfort, de Haute-Saône, de Côte-d’Or et de Saône-et-Loire, sont transportés par différents moyens définis suivant les destinations (avion, hélicoptères sanitaires, de l’armée, ou de la sécurité civile, moyens terrestres).

Ces mouvements sont supervisés par une cellule de régulation régionale, fruit d’une étroite collaboration entre les CHU de Besançon et de Dijon avec l’ARS et l’ensemble des établissements de première et deuxième lignes, et en articulation avec le centre de crise national du Ministère des Solidarités et de la Santé.

L’ARS tient à remercier les équipes des établissements de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes et de Provence-Alpes-Côte-d’Azur pour leur soutien et la continuité de la prise en charge des patients transférés.