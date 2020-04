CORONAVIRUS - 1 411 personnes sont de retour à domicile en voie de guérison, 1 239 patients sont soignés dans les hôpitaux de la région pour des formes graves de COVID-19

L’épidémie de COVID-19 maintient une forte pression sur le système de santé régional avec plus de 1 200 personnes hospitalisées. 478 décès sont à déplorer en établissements de santé et 4 de plus qu’hier dans les établissements médico-sociaux de Bourgogne-Franche- Comté. Mot d’ordre collectif : rester chez soi, en étant attentif aux risques d’accidents et d’intoxications, en particulier des plus jeunes.