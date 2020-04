CORONAVIRUS : les éleveurs sont appelés à ne plus vendre leurs animaux tant qu’on ne leur propose pas un juste prix

La FNB (Fédération nationale bovine), les JA (Jeunes Agriculteurs) et la Confédération paysanne ont décidé de lancer un appel commun aux éleveurs. Ils leur demandent de garder leurs animaux à la ferme et de ne pas les vendre, tant que la grande distribution et les abatteurs ne leur proposeront pas un prix correct.