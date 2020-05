Les acteurs phares du patrimoine historique et culturel Bourguignon s’engagent aux côtés des entreprises de la région pour soutenir les personnels soignants

Incarnations d’un secteur fort cruellement affecté par la crise sanitaire liée au Covid-19, le Château du Clos de Vougeot et la Confrérie des Chevaliers du Tastevin se mobilisent depuis le mois d’avril afin de soutenir les personnels soignants de la région par le biais d’initiatives solidaires… et originales.

Les entreprises du territoire, sollicitées à cette occasion, s’engagent à leurs côtés. Ainsi, près de 1300 paniers repas ont été distribués aux personnels des établissements de santé du territoire !

Préparation de colis par les membres du Grand Conseil de la Confrérie, et livraisons aux établissements de santé en proximité

Depuis plus d’un mois, le cellier cistercien du Château du Clos de Vougeot est le théâtre d’une initiative inédite et concrète, menée en partenariat avec l’association Vive la Bourgogne-Franche-Comté et les producteurs et artisans régionaux. Chaque semaine, des colis gourmands, composés de produits typiques de la gastronomie bourguignonne, sont confectionnés au Château, qui chapeaute l’initiative, puis distribués à des établissements de santé locaux.

Ont ainsi bénéficié d’une livraison le CHU de Dijon, les Hospices Civils de Beaune, les trois EPHAD Beaunois, les Hôpitaux de Seurre, Arnay-le-Duc, Nuits-Saint-Georges ainsi que l'EPHAD Sauvageot de Nuits-Saint-Georges, l’EPHAD Valmy, le Centre gériatrique de Fontaine-Lès-Dijon et la Clinique de Talant. Ce mercredi 6 mai, pour la dernière action, appelée « Opération Sainte Prudence », près de 300 colis seront distribués à l’EHPAD de Buxy et à l'Hôpital de Chalon-sur-Saône.

En partenariat avec Allo-Viandes, le château a également distribué plusieurs dizaines de kilos de viande de bœuf et quelques douzaines de bouteilles de Bourgogne afin que soit concocté, dans les cuisines du Centre Hospitalier de Chalon, un plat de bœuf bourguignon à l’attention des soignants.

Ci-dessous, les entreprises/entités de Bourgogne-Franche-Comté partenaires et donatrices :

Les acteurs culturels Bourguignons, également impactés par la crise, adressent leurs vœux de soutien et de solidarité aux soignants

Dans la lignée de leurs camarades, les Cadets de Bourgogne, le Débuché de Bourgogne, groupe de sonneurs de trompe de chasse, a sonné les honneurs aux soignants et aux personnes mobilisées dans la lutte contre le Covid-19, à travers une contribution musicale inédite. Vous retrouverez la vidéo via ce lien : https://youtu.be/LkCsmy8FimQ .

En effet, les Cadets, chœur d’hommes reconnu à travers le monde, ont récemment adapté leur célèbre chanson « Joyeux enfants de la Bourgogne » afin de rendre hommage aux personnels soignants : leur réinterprétation « Glorieux Soignants de la Bourgogne » est disponible sur YouTube : https://youtu.be/ZbRP7VkuicU .

Au Château du Clos de Vougeot, la vie s'apprête à reprendre son cours

Ces initiatives solidaires, déployées durant le confinement afin de soutenir les soignants, touche à leur terme alors que les portes du Château, monument historique incontournable de la Bourgogne, s’apprêtent à rouvrir pour accueillir le public dès le 11 mai. Dans un premier temps, seules les visites libres pourront avoir lieu, selon des horaires aménagés : tous les jours de 13h à 18 et le jeudi en nocturne de 17h à 22h. Parce que la vigne continue…