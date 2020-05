CORONAVIRUS - L’épidémie de covid-19 confirme sa lente décrue dans notre région

Communiqué de l'Agence Régionale de Santé

La diminution du nombre de patients admis en réanimation a toutefois tendance à marquer le pas au moment où les mesures de déconfinement vont se mettre en place. Le respect des mesures de précaution (gestes barrière, distanciation sociale, port du masque dans certaines situations) sera crucial pour prévenir tout risque de reprise de l’épidémie et de mise en tension du système de santé.

On enregistre ce jour 1 011 hospitalisations dans notre région pour des formes graves de COVID-19, dont 115 dans les services de réanimation de la région. 914 décès sont recensés en établissements de santé ; 2 764 personnes sont sorties d’hospitalisation. Ces données illustrent aujourd’hui encore la lente décrue de l’épidémie dans notre région mais également la nécessaire prudence à respecter par chacun d’entre nous au moment de la phase de déconfinement afin de ne pas compromettre cette tendance.

Un impact majeur de l’épidémie sur la population régionale, particulièrement sur les plus vulnérables, dont les personnes âgées

Le dernier « Point épidémiologique » de Santé publique France indique que depuis la semaine du 27 avril, et pour la 5ème semaine consécutive, l’activité en ville et aux urgences pour suspicion de Covid-19 est en diminution, confirmant un ralentissement de la circulation du virus dans la population générale sous l’effet des mesures de confinement exceptionnelles.

A l’hôpital, la tendance à la diminution du nombre de nouvelles admissions est constatée depuis le 2 avril et surtout depuis le 22 avril, avec un nombre de nouvelles admissions quotidiennes qui fluctue entre 70 et 35 cas. A la date du 5 mai, la majorité des personnes hospitalisées ont 60 ans ou plus (90 %) et près de 70 % des patients placés en réanimation ont entre 60 et 89 ans.

85 % des patients admis en réanimation présentent des facteurs de risque de sévérité : les plus fréquemment observés sont l’hypertension artérielle, le surpoids et l’obésité, le diabète et les pathologies cardiaques ou pulmonaires. Parmi les cas décédés, 86 % présentaient une comorbidité et 92 % avaient 75 ans et plus.