Les prévisions de circulation routière pour le week-end de l'Ascension du 21 au 24 mai 2020

Le week-end prolongé de l’Ascension conjugué à une météo favorable génèrera une augmentation du niveau de trafic général sur le territoire tout en restant en deçà des niveaux habituels pour cette période. Bison Futé rappelle à cette occasion la nécessité d’effectuer ces déplacements dans le respect de la limite de 100km du domicile et des gestes barrières contre le Covid-19.

Cette contrainte de distance conduit à changer la physionomie des déplacements de l’Ascension, au profit d’un éclatement dans le temps des déplacements de courtes distances sur l’ensemble de la période du mercredi au dimanche.

Un trafic plus important que ces derniers jours est ainsi attendu ce week-end sur le réseau routier national et les réseaux secondaires, notamment autour des grandes métropoles, et en direction des plages qui ont été rouvertes. Des difficultés de circulation pourront être observées ponctuellement le matin dans le sens des départs et en fin de journée dans le sens des retours, notamment en région parisienne à Lyon, Marseille, Toulouse Bordeaux et Lille.

En outre, les interdictions de circulation pour certains types de véhicules de plus de 7,5 t sont levées du mercredi 20 mai 16 h jusqu'au jeudi 21 mai minuit et du dimanche 31 mai 22 h jusqu'au lundi 1er juin minuit, ce qui devrait générer davantage de trafic sur cette période. Pour en savoir plus sur les véhicules concernés.

Bison Futé appelle également les automobilistes à la prudence sur les routes au regard du grand nombre d’infractions routières constatées depuis le début du confinement, en particulier les excès de vitesse, et de rester vigilant à l’approche d’un chantier ou d’une intervention des agents sur les routes.



Conseils de Bison Futé

Avant de partir

Vérifiez l’état général de votre véhicule : la pression et l’état des pneus, le contrôle de l’ensemble des dispositifs (batterie, essuie-glace, pare-brise, niveaux….). Assurez-vous d’avoir une bonne visibilité (lavage des vitres, pare-brise, rétroviseurs et phares).

N’oubliez pas le gilet de sécurité et le triangle de pré signalisation, obligatoires dans tous les véhicules.

Planifiez votre trajet : regardez les prévisions sur le site Bison Futé ou sur son application mobile et consultez les prévisions météorologiques sur l’ensemble de votre voyage.

Motos : vérifiez le bon état de marche de votre véhicule et notamment le gonflage des pneus et leur pression. Pensez à vous protéger (casque homologué et sanglé, vêtements couvrant bras et jambes et munis d’équipements rétro-réfléchissants). Le port de gants certifiés CE est obligatoire.



Pendant le trajet

Tenez-vous informé des conditions de circulation et des conseils prodigués par les professionnels de l’information routière (panneaux à message variable, navigateur GPS, messages d’information à la radio) ou profitez d’une pause pour consulter le site Internet ou l’application mobile Bison Futé.

Respectez les limitations de vitesse et les distances de sécurité.

Adaptez votre vitesse aux conditions météorologiques.

En cas de chantiers ou d’incidents sur la route, veillez à la sécurité des agents qui interviennent sur les voies. Adaptez votre conduite et respectez la signalisation temporaire. De nombreux chantiers destinés à maintenir la qualité du réseau routier sont mis en œuvre dès le printemps



Dispositifs d’information mis à disposition des automobilistes

Par Internet : www.bison-fute.gouv.fr

L’application mobile disponible gratuitement en téléchargement pour les smartphones, sous IOS et Android

La fréquence radio FM 107.7