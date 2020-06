15 millions d’euros investis pour moderniser l’axe NEVERS (58) - MONTCHANIN (71)

SNCF Réseau, propriétaire et gestionnaire du réseau ferré national, a lancé des travaux de modernisation de la voie entre Nevers et Montchanin le 2 mars afin d’améliorer le confort des voyageurs sur la ligne Nevers-Chagny. Crise sanitaire oblige, le chantier s’est arrêté pendant la période de confinement, mais a pu reprendre dès le 11 mai. La reprise des circulations sur la ligne est prévue le 25 juillet.

Communiqué de presse

Ce mardi 16 juin 2020, une visite du chantier a été organisée par SNCF Réseau et s’est déroulée à Imphy (58) en présence de Sylvie Houspic, Préfète de la Nièvre, Michel Neugnot, Premier Vice-Président de la Région Bourgogne-Franche-Comté, Alain Lassus, Président du Conseil départemental de la Nièvre, Bertrand Couturier, adjoint au maire de Nevers, Régine Roy, Maire d’Imphy, et Jérôme Grand, Directeur territorial SNCF Réseau Bourgogne-Franche-Comté. Cette visite terrain a été l’occasion de présenter les travaux en cours et les enjeux de la modernisation du réseau aux Elus.

DES TRAVAUX D’AMPLEUR POUR UN RÉSEAU PLUS PERFORMANT ET UNE OFFRE DE TRANSPORT AMÉLIORÉE

Ces travaux interviennent dans le cadre du projet de Voie Ferrée Centre Europe Atlantique (VFCEA), inscrit au Contrat de Plan État-Région Bourgogne 2015-2020. Le programme travaux 2020 prévoit la modernisation de la ligne existante entre Nevers et Montchanin, et consistent à :

renouveler 13 kilomètres de rails, 14 000 tonnes de ballast et 7300 traverses ;

moderniser 4 passages à niveau : passage à niveau n°8 à Saint-Eloi (58), n° 44 à Remilly (58), n° 73 à Saint-Symphorien-de-Marmagne (71) et n°76 à Marmagne (71) ;

renouveler 2 aiguillages à Cercy-la-Tour (58) et Decize (58) ;

conforter un talus sur 700 mètres dans le secteur d’Imphy ;

remplacer 12 ouvrages hydrauliques ;

conforter un mur de soutènement en gare de Decize (58) à l’automne 2020.

Ces travaux permettront d’améliorer la performance du réseau en garantissant des conditions optimales de régularité et de sécurité des circulations ferroviaires. UN CHANTIER SYNONYME DE RETOMBÉES SOCIO-ÉCONOMIQUES LOCALES POSITIVES Les nombreux chantiers menés par SNCF Réseau sur l’ensemble du territoire font régulièrement appel aux entreprises locales et génèrent indirectement des retombées économiques liées notamment à l’hébergement et à la restauration des personnels de chantier. Le chantier de modernisation de la voie entre Nevers et Montchanin aura nécessité : l’intervention d’une dizaine d’entreprises locales sur toute la durée du chantier, la programmation de 1108 heures d’insertion, la mobilisation de 50 agents en moyenne chaque jour. Ce chantier représente un investissement global de 15 millions d’euros, dont 13 millions d’euros co-financés (respectivement par l’Etat et la Région à hauteur de 45,75 % chacun et 8,5 % par SNCF Réseau), soit l’équivalent de 65 emplois directs et 55 emplois indirects sur une année*. Les travaux consistant à remplacer 12 ouvrages hydrauliques et à conforter un mur de soutènement à Decize représentent un investissement de 2 millions d’euros financés par SNCF Réseau, soit l’équivalent de 10 emplois directs et 8 emplois indirects sur une année.*



En raison de ces travaux, aucune circulation ferroviaire ne sera possible sur la ligne Nevers / Le Creusot jusqu’au 25 juillet. Une substitution routière est mise en place pour l’ensemble des arrêts de la ligne.

SNCF vous conseille de vérifier la circulation de vos trains ou bus, ainsi que vos horaires avant votre départ :

sur le site TER Bourgogne-Franche-Comté, à la rubrique " rechercher un horaire " ,

, sur l'application gratuite SNCF,

par téléphone auprès des téléconseillers Mobigo au 03.80.11.29.29 du lundi au samedi,

en gare par voie d'affichage ou auprès des agents.

Le fil Twitter @TER_BFC_Trafic est également à votre disposition du lundi au vendredi de 6h à 9h et de 16h à 19h pour toutes questions.