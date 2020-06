Après la polémique dijonnaise, opération très médiatique menée ce vendredi aux Grésilles

Une opération de police s'est déroulée ce vendredi 19 juin 2020 dans le quartier des Grésilles à Dijon et également à Chenôve, sans grand résultat. Elles interviennent après plusieurs jours de violence et l'interpellation hier de 6 personnes.

Communiqué du préfet de Bourgogne-Franche-Comté et de la Côte-d’Or :



La direction départementale de la sécurité publique de Côte-d’Or avec l’appui de renforts de forces mobiles et de brigades canines a procédé ce matin à une opération anti-délinquance (armes et stupéfiants) sur le quartier des Grésilles à Dijon et sur la commune de Chenôve.



Munis de réquisitions délivrées par le procureur de la république, les effectifs ont procédé à des contrôles d’identité et à des visites de bâtiments, halls, caves, boxes et garages.



Deux forces mobiles assuraient la sécurisation des sites pendant les opérations et chaque équipe procédant aux contrôles était assistée d’un chien détecteur de stupéfiants et d’un chien détecteur d’armes et munitions.

Au total, ce sont 148 policiers qui étaient engagés : ils ont visité 42 bâtiments, 250 boxes et plus de 300 caves et ont contrôlé 72 personnes.



Sur l'ensemble des opérations conduites (y compris les opérations de lundi), ont été découverts : une plaquette de 80 g de résine de cannabis, un couteau, 25 cocktails molotov, des cagoules, gants et vêtements noirs, une motocross et des plaques minéralogiques belges.

voir le reportage de Infos-Dijon