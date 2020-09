VIOLENCES URBAINES DIJON - Deux autres Tchétchènes ont été mis en examen

Elles ont été interpellées simultanément les 15 et 16 septembre 2020 à Bron (Rhône) et Draveil (Essonne) par les enquêteurs de la DIPJ de Dijon, avec le soutien de leurs collègues de Lyon et de l’Office central de lutte contre le crime organisé.