CORONAVIRUS - la Région Bourgogne-Franche-Comté se dote d'une ligne de production de masques chirurgicaux

Communiqué de presse

La pandémie de COVID 19 a entraîné, au printemps dernier, une pénurie de masques sur tout le territoire national. Pour faire face, le cas échéant, à une nouvelle pandémie, la Région Bourgogne-Franche-Comté a souhaité s’assurer un stock garanti afin d’être en mesure de fournir des équipements à ses agents, aux professionnels de santé et de pouvoir s’adapter aux besoins des habitants du territoire.

Pour y parvenir, la Région a fait l’acquisition d’une unité de production de masques chirurgicaux de type 2R. Elle est implantée à Dijon, dans des locaux appartenant à la collectivité et loués à la société OMV System France, qui en assure l’exploitation.

L'acquisition, l’automatisation et l’installation de cet outil industriel de production de masques chirurgicaux représente un coût pour la Région de 314 000 €. Cet investissement est compensé par le versement d’un loyer mensuel par l’entreprise OMV.

La ligne de fabrication a une capacité de production mensuelle de 2 millions de masques. Une partie de la production sera propriété de la Région, qui pourra ainsi constituer des stocks et assurer une distribution gratuite en priorité aux professionnels de santé. Le reste de la production sera commercialisé par la société OMV System France. Par ailleurs, la Région a conclu également un accord-cadre avec la société OMV permettant d’acheter à prix coûtant entre 1 et 7 millions de masques par an. Le prix du masque est indexé sur celui de la matière première et varie entre 0,12 et 0,19 €.

Les différents équipements ont été livrés et assemblés durant l’été. La production quant à elle a débuté le 15 septembre, avec la création de cinq emplois à terme. La Région a transformé l’un de ses entrepôts en un atelier d’environ 300 m2 aménagé selon la norme ISO8 relative à un environnement dit « salle blanche » où la concentration maximale admissible de particules dans l’air est contrôlée.

Par ailleurs, OMV System France a créé une nouvelle filiale, OMV Medical Care spécialisée dans les équipements de protection individuelle et dispositifs médicaux. L’objectif de l’entreprise est de maîtriser toute la chaîne de fabrication en intégrant tant la production de matière première que le recyclage après usage.

A terme, l’objectif de la Région est de développer l’autonomie sanitaire en cas de nouvelle pandémie en relocalisant la production au plus près des besoins de la population, constituer un stock stratégique pour, en cas d’urgence, faciliter l’approvisionnement des professionnels de santé dans la région, s’assurer de disposer des masques chirurgicaux à des prix raisonnables en maîtrisant la chaîne de production, poser les bases d’une économie circulaire organisée autour de cette production de produits à usage unique pour en assurer le recyclage ou le réemploi.