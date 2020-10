CONSEIL REGIONAL BOURGOGNE-FRANCHE COMTE - «Monsieur Platret, vous allez finir à la droite de M. Odoul» lance Jérôme Durain

Cette fois la campagne des élections régionales de mars prochain est bien lancée. Marie-Guite Dufay accusée de devenir «une deuxième Hidalgo» par Julien Odoul… Gilles Platret pressenti pour être plus à droite que Julien Odoul par Jérôme Durain… Gilles Platret et Julien Odoul dénonçant les mesures vertes par «idéologie et électoralisme»… La présidente de Région qui n’a pas annoncé sa candidature s’est évertuée à conserver son calme.