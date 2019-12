samedi 14 décembre - 20H30 - Eglise de Saint Germain du Plain

Concert d'hiver de l'orchestre d'harmonie de l'espérance, avec ses 40 musiciens.



Musique de film, musique traditionnelle, variété internationale, pièce originale, et bien d('autres choses encore.



Une grande exigence musicale mariée àau soucis du plaisir et de la décontraction.



Entrée libre, venez nombreux



*** IMPORTANT *** Le concert est à l'église, et elle est bien chauffée

