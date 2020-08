Manon et Florian unis par les liens du mariage

Manon Dreux (27 ans) et Florian Charton (30 ans) ont été unis ce samedi en mairie d'Ouroux sur Saône par les liens du mariage. Lui est agent territorial à la mairie de Chalon sur Saône et elle commerciale à Chalon sur Saône. A la sortie de l'église, c'est une haie d'honneur réalisée par les handballeurs de Saint-Marcel qui est venue célébrer leur union, Florian étant joueur et éducateur au club. Et c'est à Allériot où réside la maman du marié, dans le jardin familial, covid oblige, que la fête s'est poursuivie.