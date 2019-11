ACCIDENT MORTEL VERALLIA CHALON - Les précisions de la direction

24h après l'accident qui a causé le décès d'un ouvrier d'une entreprise sous-traitante sur le site Chalon sur Saône et blessé deux salariés et plusieurs sapeurs-pompiers, la direction a annoncé ce jeudi la mise en place d'une cellule psychologique sur le site.

Communiqué de Verallia

Le mercredi 23 octobre en début d’après-midi, une équipe technique de la société sous-traitante ERAT, composée d’un chef d’équipe et d’un technicien, est intervenue en dehors de la zone de production verrière de l’usine de Chalon dans le cadre de l’opération annuelle de nettoyage et maintenance de l’électrofiltre destiné à filtrer les fumées des fours.

Cette opération de nettoyage se fait par aspiration depuis l’extérieur de l’équipement, avec le filtre à l’arrêt. Au cours de cette opération, le technicien s’est retrouvé à l’intérieur de la trémie de récupération des poussières pour une raison inexpliquée à ce jour et que l’enquête en cours tentera de déterminer. En effet, une enquête administrative menée par l’Inspection du Travail ainsi qu’une enquête judiciaire confiée aux services de la police nationale sont en cours pour essayer de mieux comprendre les circonstances de cet accident.

Le technicien a été gravement blessé, immédiatement secouru par son collègue de la société ERAT et plusieurs salariés de Verallia, puis par les pompiers, et a été ensuite transporté d’urgence à Lyon par hélicoptère par les services de secours.

Nous avons appris avec la plus grande tristesse son décès ce matin. La direction de Verallia et l’ensemble des collaborateurs de l’usine de Chalon partagent la très vive émotion provoquée par ce drame et adressent leurs plus sincères condoléances et leur soutien à sa famille et aux salariés de la société ERAT. Les autres personnes ayant été brièvement exposées à ces substances ont été prises en charge par les équipes de soins et ont regagné leurs domiciles à cette heure.

Une cellule psychologique est mise en place sur le site.