Des danseurs hip-hop virtuoses en résidence à l’Espace des Arts !

Durant 1 semaine, la Scène nationale Chalon-sur-Saône accueille le chorégraphe Mickaël Le Mer et ses danseurs hip-hop ; une équipe aux origines internationales (France, Japon, Allemagne, Pays-Bas…) autour d’une nouvelle création : Butterfly, une pièce aérienne et éblouissante pour 6 danseurs et 3 danseuses virtuoses.

Mickaël Le Mer, que l’on connait bien maintenant à Chalon-sur-Saône, était déjà venu une première fois il y a une dizaine d’années puis récemment avec son spectacle Crossover. On le connait surtout pour avoir piloté Let’dance, grand temps fort hip hop et pour avoir créé, avec les chalonnais et grands-chalonnais, le spectacle Extension. À ce sujet, le chorégraphe confie : « Travailler avec un public non danseur était une première expérience. Quelque chose est resté humainement parlant. Il y a quelque chose de familier à revenir ici. On connait la ville, les gens, l’équipe du théâtre… »

Si les matinées sont dédiées à l’aspect technique de son nouveau projet artistique, les après-midi sont consacrés à la danse. Directeur artistique et chorégraphe de Compagnie S’Poart, Mickaël Le Mer crée des pièces « qui partent toujours d’un vécu ». Pour Butterfly, c’est alors qu’il est dans son jardin avec sa fille de 3 mois dans les bras qu’il aperçoit quelques papillons qui virevoltent autour d’un arbuste ; se produit alors une décharge émotionnelle qui le renvoie à des souvenirs liés à son enfance, à des scènes mais aussi à des proches. La pièce prend donc sa source dans ces réminiscences. Le soir même Mickael Le Mer a en tête sa distribution : « tout est venu instinctivement ».

Dans Butterly est développée une danse très aérienne, aux mouvements glissés, avec un travail important sur l’effleurement. « Les danseurs, tous issus de la danse hip-hop, ont pour habitude de danser en baskets ; ici, ils se retrouvent en chaussettes, ce qui modifie leur rapport au sol », nous explique le chorégraphe. « Leur danse représente la nécessité du mouvement, de l’endroit où nous sommes vers nos prochaines étapes. Par l’esquisse d’un mouvement, les émotions passent, les souvenirs surgissent... Le cheminement de vie du papillon est semblable à la voie que l’humain emprunte. Une longue mutation constante qui demande réflexion », peut-on lire encore dans le dossier du spectacle.

La Cie S’Poart, créée en 1996, est la contraction de ‘sport’ et ‘art’ et se prononce comme le mot « Espoir » ; visionnaire quand on connait la nature des polémiques liées à l’entrée, peut-être prochaine, de la breakdance, discipline hip-hop, aux Jeux Olympiques Paris-2024. Alors sport ou art ? Certainement les deux !

À noter dans vos agendas : Le Spectacle de danse Butterfly sera présenté à l’Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône le 3 avril à 20h au Grand Espace. Informations et réservations : Tél. 03 85 42 52 12.

SBR - Photo Mickaël Le Mer : SBR