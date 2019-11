Rencontre des étudiants de gestion logistique et transport avec leur parrain et marraine de promotion à l'IUT de Chalon sur Saône

En effet, depuis 2018, l’équipe pédagogique propose à des anciens étudiants de parrainer les nouveaux : c’est l’occasion, pour les diplômés, de témoigner de leur parcours, d’expliquer leur métier actuel et d’aider les étudiants à construire leur réseau.

Abdelkhader AYAD, manager des opérations logistiques pour la France chez IKEA : parrain des étudiants GLT en alternance



Son parcours : Il a obtenu son DUT GLT en 2012 à l’issue une alternance de 2 ans chez HAYS LOGISTIQUE. Il a ensuite poursuivi ses études en Grande Bretagne où il a obtenu un Bachelor of Science European Logistic Manager. Il a travaillé ensuite comme ingénieur en bureau d’études chez Norbert DENTRESSANGLE avant d’être recruté chez IKEA.

Son poste actuel : il est manager des opérations pour la France chez IKEA, chargé d’organiser la « logistique du dernier kilomètre ». Il a montré aux étudiants que son poste était très prenant car il doit être disponible pour gérer les aléas qui ne manquent pas d’arriver, comme l’incendie à Rouen, proche d’un dépôt IKEA. Il a insisté sur le « savoir être » et les qualités humaines attendues par les recruteurs : savoir s’organiser, apprendre àcommuniquer, être en «amélioration continue» et respecter ses collaborateurs. Abdelkhader AYAD est également « Ambassadeur de la diversité et de l’inclusion » : il a affirmé qu’il y avait des emplois pour tout le monde et qu’il fallait lutter contre toute discrimination. Il a insisté sur le respect des différences et la nécessité d’installer un climat de confiance avec ses collaborateurs. Ce sont les différences qui font la richesse d’une équipe.

Aurélie PREFFOT, chef d’exploitation à la CERP : marraine des étudiants GLT en Année Spéciale



Son parcours : Après un baccalauréat littéraire, Aurélie PREFFOT a travaillé 10 ans dans la grande distribution. Elle souhaitait évoluer vers un poste de manager mais n’en a pas eu l’opportunité. Elle a découvert la possibilité de préparer un DUT GLT en une « année spéciale ». Diplômée en 2012, elle est actuellement chef d’exploitation à la CERP, grossiste répartiteur de médicaments, où elle avait effectué son stage de fin d’études. Elle gère uneéquipe de 50 personnes et a insisté aussi sur le « savoir être » : il faut être sociable, hyper-réactif et capable de faire l’interface entre différents interlocuteurs. En plus de ses fonctions dans l’établissement de Chalon, elle participe à des groupes de travail au niveau national : elle a mis en place la préparation à commande vocale pour 1600 salariés et travaille également sur la mise en place du management participatif. Elle a expliqué que lors des recrutements, elle fait participer son équipe : en plus des compétences techniques, ce sont les qualités humaines et la capacité de travailler en équipe qui sont attendues.