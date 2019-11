La remise des Prix des balcons et maisons fleuris 2019 a eu lieu ce samedi matin

salle du Clos Bourguignon à Chalon…

Cette année, 190 Chalonnais se sont inscrits dans les diverses catégories : maisons fleuries (82 participants), balcons fleuris (43 participants), jardins potagers (62 participants) et établissements commerciaux (3 établissements). Plus de 2 000 € de lots sont distribués lors de la remise des prix. Cette remise des prix a eu lieu ce samedi matin à la salle du Clos Bourguignon par le Gilles Platret, maire de Chalon accompagnés de plusieurs élus. Le jury était composé de bénévoles de la société d’horticulture de Chalon et de ses environs et d’agents du service espaces verts. Pendant quatre ans, les services de la Ville de Chalon-sur-Saône ont œuvré pour fleurir et embellir la cité dans l’objectif de décrocher la 4e fleur. Le challenge a été relevé avec brio puisque, suite à sa visite du 31 juillet 2018, le jury national des Villes et villages fleuris a accordé la 4e fleur.

Quelques chiffres : 20 000 plantes semées chaque année pour le parterre à la tour du Doyenné. 3 500 pieds de rosiers au Golf de la Roseraie. 569 parcelles de jardins familiaux réparties sur 16 sites, 11 hectares gérés par le service Espaces Verts. 282 jardinières et plus de 2 300 vivaces et arbustes pour végétaliser le Pont Jean-Richard. L’arrosage au goutte à goutte est alimenté par l’eau de la Saône. 220 arbres, 4 000 arbustes, 14 000 vivaces, 7 000 lierres et 13 000 graminées ont été plantés Avenue Kennedy afin de proposer un intérêt en toute saison. 38 hectares de fauche tardive. 18 espaces thématiques au Parc Biodiversité de Bellevue, en cours de labellisation « Tourisme et Handicap ». 7 kilomètres de Coulée verte sur les bords de Saône et 7 paysages composent le parc géobotanique dont un nouvel aménagement sur la côte chalonnaise