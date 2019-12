Le Marché de Noël de Châtenoy-le-Royal fête ses 20 ans d’existence

Dans un mois, les 7 et 8 décembre 2019, le Marché de Noël de Châtenoy-le-Royal ouvrira ses portes pour une 20e Edition, en espérant que ce ne soit pas la dernière.

Le Marché de Noël de Châtenoy-le-Royal est devenu au fil des années une véritable institution qui fêtera sa 20e Edition le samedi 7 et dimanche 8 décembre 2019, dans la salle des fêtes Maurice Ravel et dans la salle Rameau, trop petites pour accueillir les nombreuses demandes formulées par des exposants, dont il faut préciser que seuls des créateurs et producteurs exposent et vendent, aucun revendeur n’étant accepté. C’est qui fait sans doute l’originalité et la qualité de ce Marché de Noël depuis 20 ans.

Une manifestation qui a vu sa création grâce au Centre Culturel Françoise Dolto de l’époque, qui a été repris par le Comité des Fêtes avant que celui-ci ne disparaisse du paysage châtenoyen et être organisé depuis par la Comité de Jumelage. Une longue histoire qui se doit de continuer même si parfois il y a un peu de lassitude de la part des bénévoles qui sont chargées de faire vivre cette manifestation, qui est sans doute l’une des plus importantes quand on sait qu’elle attire quelques 4000 personnes dans les allées du Marché couvert, durant les deux jours.

Une tombola gratuite offerte aux visiteurs

Pour marquer les 20 ans d’existence de ce Marché de Noël, il y aura quelques nouveautés en matière d’exposants. Nous reviendrons sur celles-ci prochainement dans nos colonnes.

Le Comité de Jumelage veut marquer le coup en offrant une tombola gratuite aux visiteurs du samedi et du dimanche, avec des lots très intéressants, puisqu’il s’agira de gagner un voyage d’une semaine environ pour deux personnes en Espagne sans doute dans la région de Barcelone; deux voyages pour deux personnes dans un cabaret en Bourgogne ou en Alsace, les discussions sont en cours; deux voyages pour deux personnes sur un Marché de Noël de l’Est de la France. Il n’est pas exclu que d’autres lots viennent s’ajouter sachant que pour participer il faudra déposer dans une urne, située à la buvette, un ticket d’entrée qui sera remis gratuitement aux visiteurs, à raison d’un billet par famille éventuellement.

Un accueil aux couleurs de Noël

Dans une salle décorée a souhait pour fêter ses 20 ans d’existence; une sonorisation adaptée aux deux salles ou seront installés la quarantaine d’exposants; des maquillages pour les petits comme pur les grands; un Père Noël annoncé sans doute le dimanche après-midi et peut-être le samedi, en fonction de son emploi du temps; une buvette bien fournie en gaufres et sandwiches; l'Harmonie Banda Desperados pour donner le ton lors de l'inauguration, le Comité de jumelage a mis les petits plats dans les grands comme il sait si bien le faire, pour que le public et les exposants puissent être satisfaits.

JC Reynaud