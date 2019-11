Chocolat chaud, thés, café et gourmandises à Chalon sur Saône !

7 rue saint Vincent à Chalon-sur-Saône, c’est « Le Bon Moment », au bon endroit !

Si vous voulez vous offrir une parenthèse hors du temps, vous faire le plaisir d’un moment rien qu’à vous, ou partager le bonheur d’un bon moment entre amis ou en famille.. Annick & Eliott seront heureux de vous accueillir au salon de thé « Le bon Moment ».

La carte est pleine de douceurs à déguster ! Des Thés KODAMA au chocolat chaud épais, comme chez Mère Grand ! en passant par de délicieuses pâtisseries et autres gourmandises (crêpes, cheese-cake, gâteau au chocolat, chaï latte, cappuccino marron et châtaigne.. et beaucoup plus !).

Avec aussi désormais, une proposition salée servie à toute heure !

Et puis une jolie boutique pour choisir « LE » cadeau que vous aimerez offrir (thés KODAMA, Bougies de Charroux, Madeleines de Proust et d’autres surprises attendues au fil des semaines à venir).

Ces moments privilégiés, vous pourrez les offrir à votre tour, avec les cartes cadeaux, utilisables au salon ou en boutique ! D’ailleurs, pour les lecteurs d’info-chalon, 10% supplémentaires seront crédités !

A quoi tient un Bon Moment ? Un lieu, une rencontre, une expérience…

Et si vous alliez croquer la vie 7 rue Saint-Vincent !

salon de thé « Le Bon Moment » ouvert du mardi au dimanche de 10h à 19 h Possibilité de réserver via facebook ou par téléphone 03 85 99 08 56

(publi-information)