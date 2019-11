Musique :  La chorale Voix You Voix Yelles recrute de nouveaux chanteurs

La chorale Voix You Voix Yelles a fait le bilan d’une année marquée par cinq départs.

Vous aimez chanter et vous souhaitez faire partie d’une chorale... Rien de plus simple. Venez assister à la répétition hebdomadaire de Voix You Voix Yelles, qui se déroule chaque mercredi dans la salle de jeux de l’école maternelle Laennec, de 20 heures à 22 heures. Et si cela vous plait vous pourrez sans aucune difficulté rejoindre les treize choristes qui composent actuellement le groupe. Car, suite au départ pour convenances personnelles de cinq membres fondateurs à la fin de la saison dernière, la chorale recrute. Notamment des ténors et des basses mais aussi des altos.

Ce manque d’effectif a été un des principaux sujets évoqués lors de l’assemblée générale annuelle, qui s’est tenu ce mercredi sous la présidence d’Isabelle Fleury à l’issue de la répétition hebdomadaire. Une assemblée générale qui a été l’occasion pour Isabelle Fleury de faire le bilan de l’année 2018-2019, marquée notamment par trois concerts : le 17 mars au temple de l’Eglise Réformée à Chalon, le 7 avril à Biviers, dans l’Isère, dans le cadre d’un échange avec l’ensemble Mélusine, et le 7 juillet à Laives, à l’invitation des Amis de Saint-Martin de Laives.

Voix You Voix Yelles a commencé tambour battant la nouvelle saison en participant pour la première fois le 7 septembre 2019 au forum de la vie associative et sportive de Chalon. « Cela nous a permis de nous faire connaître et de rencontrer peut-être de futurs choristes » a souligné Isabelle Fleury. Le 21 septembre 2019 la chorale a figuré au programme du festival Chœurs en Cour à Laives.

Le concert au Temple repoussé

Cette année, en raison du manque d’effectif - chacun espère qu’il sera résolu d’ici là - le traditionnel concert au Temple n’aura pas lieu dans le courant de l’hiver mais vraisemblablement au début de l’été. « Après tous ces départs, cela prend du temps pour refaire un programme que l’on veut toujours de qualité » a indiqué Isabelle Fleury. Pour y parvenir trois séances de travail vocal sont d’ores et déjà prévues. Avant le rendez-vous chalonnais les chanteurs de Voix You Voix Yelles se produiront à Simandre le 18 avril 2020 pour la réfection de l’église Saint Jean-Baptiste.

Enfin le bureau n’a subi aucun changement : Isabelle Fleury demeure présidente, assistée d’Yves Conchaudron, trésorier, de Delphine Voison, secrétaire, de Denise Colas, secrétaire adjointe, et de Claude Sylvie Cunin, trésorière adjointe.

Gabriel-Henri THEULOT