Déjà 5 ans pour le V&B de Chalon sur Saône !

La cave située en zone sud de Chalon sur Saône a fêté son 5e anniversaire. Le clin d'oeil d'info-chalon.com.

L'équipe de Yann et Paule PERNOT, patrons du V&B de Chalon sur Saône, lieu bien connu de la zone sud de Chalon sur Saône, vient de fêter son 5e anniversaire. Un 5e anniversaire fêté comme il se devait ce vendredi soir. Une belle aventure initiée par le couple, avec désormais 6 salariés à plein temps et 3 extras très réguliers. De toute évidence, la recette portée par l'enseigne V&B a trouvé son public et un large soutien sur ce secteur de Chalon sur Saône.

Le concept afterwork 16-23h séduit, et les petites nouveautés apportées par Yann Pernot à son entreprise font la démonstration qu'il faut sans cesse innover, apporter une touche de fraîcheur pour séduire. Issu d'une école de commerce, ce Beaunois adore Chalon et les Chalonnais et n'hésite pas à le dire haut et fort, et au bout de 5 ans, ce ne sont pas moins d'une cinquantaine de soirées qui animent le V&B à qui info-chalon.com souhaite encore de très belles années.

Laurent Guillaumé